Eylemin tarihi belli oldu

“Yol Yoksa Seyrüsefer Da Yok” grubunun ikinci eyleminin 27 Ocak’ta yapılacak.

Grubun kurucusu Fikri Marasali kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile ikinci eylemin 27 Ocak pazartesi günü saat 18.30’da yapılacağını duyurdu.

Eylemin yerinin ve içeriğinin henüz netleşmediğini belirten Marasali önümüzdeki günlerde gerekli bilgilendirmenin yapılacağını belitti.

Fikri Marasali’nin açıklaması şöyle:

17.00 itibari ile yapılacak ikinci mitingimizin hangi gün ve saatte yapılmasını sizlerin tercihine sunduğumuz anketimiz sona ermiştir.

Netice aşağıdaki tabloda da göreceğiniz üzere ankete katılan arkadaşlarımızın çoğunluk kararı ile İkinci eylemimizin yine geceleyin 27 Ocak Pazartesi akşamı saat 18.30 yapılması kararlaştırılmış olup Eylemin yeri ve içeriği ile ilgili bilgilendirmeler önümüzdeki günlerde sayfamız aracılığı ile sizlere bildirilecektir...

Katılımınız için teşekkür eder kazasız belasız sağlıklı günler dileriz.

22/01/2020 19:53