Eylence’de cinayete teşebbüs

Güney Kıbrıs'ta Lefkoşa’ya bağlı Eylence’de dün gece, 49 yaşındaki bir kişiye aracında olduğu sırada ateş açıldığı bildirildi.

Alithia gazetesi, olay sırasında araçta 49 yaşındaki kişinin iki çocuğunun da bulunduğunu ve araca, yaya olduğu düşünülen bir kişi tarafından ateş açıldığını yazdı.

Gazete, olayda şans eseri yaralanan olmadığı ancak aracın büyük hasar aldığını kaydetti.

Haberde, olayın, yakın zamanda öldürülen “Aleksui” lakaplı Aleksis Mavromihalis ile bağlantılı olduğunun düşünüldüğü ifade edildi.

-Polisin aracını kundakladılar

Gazete, bir diğer haberinde de Baf’ta görev yapan bir polisin aracında pazar akşamı yangın çıktığını ve yangının, kundaklama sonucu çıktığının tespit edildiğini yazdı.

Haberde, kundaklamayı kimin yaptığının saptanması için bölgedeki kapalı devre kamera kayıtlarının incelendiği ve soruşturmanın sürdüğü belirtildi.