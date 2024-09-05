Eylül Ayı Barış Etkinlikleri Programı Açıklandı

Barış Derneği Başkanı Ahmet Derya, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs sorununun federal bir çözüme kavuşturulması amacıyla görüşmeleri yeniden başlatma çabalarını desteklemek için Kıbrıslı Türklerin çözüm iradesini göstermek üzere harekete geçen siyasi partiler, sendikalar, meslek odaları ve sivil toplum örgütleri tarafından eylül ayı içinde çeşitli etkinlikler düzenleneceğini açıkladı.

İşte Eylül Ayı Barış Etkinlikleri Programı:

6 Eylül 2024-Cuma:

Ethal Tiyatrosu'nun Fiakas oyunu .

Kumarcılar Hanı - saat 20.00

Organizasyon:Lefkoşa Belediye Tiyatrosu.

10 Eylül 2024 - Salı :

KTMMOB 'ne bağlı oda Başkanlarının ve KTMMOB başkanının barış mesajlarını içeren videonun paylaşıma sunulması .

12 Eylül 2024 - Perşembe :

Kıbrıs'lı Türk Yalçın Adal ile Kıbrıs'lı Rum Stavros Georges 'in Karpaz'dan Baf'a gerçekleştirdikleri Barış Yürüyüşünün belgesel gösterimi .

Arabahmet Kültür Evi -saat 18.00

Organizasyon: YKP

16 Eylül 2024 - Pazartesi :

Barış şiirleri ve müzik dinletisi .

MED- CLUB Tabibler Birliği binası- saat : 19.30

Organizasyon: KTTB, Kıbrıs sanatçı ve yazarlar birliği.

17 Eylül 2024 -Salı :

Panel : Siyasal , Ekolojik, Sınıfsal ve Kadın Özgürleşmesi boyutlarıyla federasyon.

Baraka Kültür Merkezi - saat:19.00

Organizasyon: Bağımsızlık Yolu ve Baraka Kültür Merkezi.

18 Eylül 2024 - Çarşamba:

Panel: Barış için Çevre , Çevre için Barış.

Konuşmacılar :

Dr. Fulden Batıdeniz ;

İklim sıcak noktasında bir ada olarak Kıbrıs'ın geleceği

Prof. Dr. Niyazi Kızılyürek;

Kıbrıs'ta barış mücadelesinin çevre açısından önemi .

Tabibler Birliği Salonu - saat:19.00

Organizasyon: Biyologlar Derneği.

21 Eylül Cuma :

Kültürel etkinlik;

Tüm renklerle özgürlüğe .

Lokmacı geçiş kapısı - Saat :10.00

Organizasyon: CTP

24 Eylül Salı :

BARIŞ ŞÖLENİ

( Tüm örgütlerin katılımıyla )

26 Eylül 2024 - Perşembe:

Panel : Sürdürülebilir kalkınma için Barış.

DAÜ Kültür ve Kongre merkezi- Saat : 14.00

Organizasyon: DAÜ-SEN

27 Eylül 2024 - Cuma :

İki Toplumlu film gösterimi.

Dayanışma Evi - saat 19.00

Organizasyon: KTÖS ve Prodeftiki Kinisi Daskalon .

Barış Şöleni ile ilgili bilgiler ve henüz tarihleri kesinleşmemiş etkinlikler daha sonra paylaşılacaktır.