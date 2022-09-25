Eylül-Ekim aylarında hangi balıklar yenir?

Denizlerimizde balık sezonu açıldı vatandaşın da tezgahlarda gözü gönlü açıldı.

Lezzeti, faydaları ile sofralarımızın baş tacı Balıklar, halkımızın büyük ilgisiyle karşı karşıya.

Balığın bollaştığı aylar Eylül ve Ekim ayları, ancak her balık her mevsim yenmiyor.

Her ayın gözdesi farklı....

Peki Eylül- Ekim aylarında en lezzetli hangi balıklar yenir?

KKTC Balıkçılar Birliği Başkanı Kemal Atakan merak edilenlere açıklık getirdi.

Atakan şu sıralar denizlerimizin bereketli olduğunu, İstavrit, voppa, palamut gibi balıkların bu mevsim denizlerimizde bol miktarda bulunduğunu belirterek, balık tüketiminde dikkat edilmesi gereken en önemli hususun günlük, taze alıp tüketmek olduğuna vurgu yaptı.

Kemal Atakan bu mevsim palamut, istavrit ve voppa'nın denizlerimizde bolca bulunduğunu söyleyerek, girdiler ve mazotun yüksek olmasına rağmen balıkta çok ciddi bir fiyat artışının olmadığını, balıkların kilosunun ortalama 100 TL'ye satıldığını söyledi.

Halkımızın balığın faydaları konusunda bilinçli olup, balık tüketimine özen gösterdiğini de dile getiren Atakan, bundan duydukları memnuniyeti de belirtti.

Atakan röportajında balıkçılığın bir sevda olduğunu söyleyerek, balıkçılığa başlama öyküsünü anlattı.

Balıkçılar olarak mevcut bir takım sıkıntıları bulunduğunu da kaydederek, bunların ivedilikle aşılması dileğindw bulundu ve sorunlarının giderilmesinde kendilerine destek olan TİKA'ya da teşekkür etti.

BRT

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25/09/2022 08:41