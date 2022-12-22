Eylül ve ekim aylarına ait burslar ödendi
Maliye Bakanlığı duyurdu. Eylül ve Ekim aylarına ait burslar bugün ödendi, Eylül ayı ek mesaisi ise yarın ödenecek
22/12/2022
Maliye Bakanlığı duyurdu. Eylül ve Ekim aylarına ait burslar bugün ödendi, Eylül ayı ek mesaisi ise yarın ödenecek
Maliye Bakanlığı, Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, Eylül ve Ekim aylarına ait burslar bugün ödendi. Bunun için 7 milyon, 73 bin, 242 TL, 36 kuruş ödeme yapıldı.
EYLÜL AYI EK MESAİSİ YARIN ÖDENECEK
Öte yandan Eylül ayına ait ek mesailerinde yarın ödeneceği duyuruldu.