Eylül ve ekim aylarına ait burslar ödendi

Maliye Bakanlığı duyurdu. Eylül ve Ekim aylarına ait burslar bugün ödendi, Eylül ayı ek mesaisi ise yarın ödenecek

Maliye Bakanlığı, Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, Eylül ve Ekim aylarına ait burslar bugün ödendi. Bunun için 7 milyon, 73 bin, 242 TL, 36 kuruş ödeme yapıldı.

EYLÜL AYI EK MESAİSİ YARIN ÖDENECEK

Öte yandan Eylül ayına ait ek mesailerinde yarın ödeneceği duyuruldu.

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22/12/2022 16:57