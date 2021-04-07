Evsiz olduğu için polise yardım talebinde bulundu

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07/04/2021

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Evsiz olduğu için polise yardım talebinde bulundu

Lefkoşa’da evsiz olduğu için polise gelerek yardım talebinde bulunan zanlı Elie Irenge Matetu’nun ülkede kaçak olarak bulunduğunun tespit edilmesi üzerine hakkında soruşturma başlatıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Doğukan Can, zanlı ELIE IRENGE MATETU’un 6 Nisan 2021 tarihinde saat 14.00 raddelerinde Lefkoşa Adli Şube'ye evsiz olduğu için yardım talebiyle geldiğini ve yapılan muhaceret kontrolünde, konu şahsın 30 Eylül 2020 tarihinden beridir KKTC'de ikamet izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi.

Polis mesele ile ilgili  zanlının beyanları olduğunu ve Muhaceret Dairesi ile YDÜ’de zanlı ile ilgili ifade temin edilmesi gerektiğini belirterek zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Tema Sağer zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)

07/04/2021 14:31
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TAGS: Elie Irenge Matetu’
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