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Eylül’ün İlk Günlerinde Hava 36-39 Derece

hava sıcaklığı iç kesimlerde 36 - 39

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28/08/2019
HK

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Eylül’ün İlk Günlerinde Hava 36-39 Derece

Meteoroloji Dairesi’nin 29 Ağustos – 4 Eylül tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre hava sıcaklığı iç kesimlerde 36 - 39 derece,  Sahillerde 32 – 35 derece dolayında seyredecek.         

Rapora göre bölge genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Bu dönemde hava genellikle açık ve az bulutlu olacak; rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

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TAGS: hava durumu
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