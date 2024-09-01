Eyüpspor ile Trabzonspor, sessizliği bozamadı

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01/09/2024

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Eyüpspor ile Trabzonspor, sessizliği bozamadı

Eyüpspor ile Trabzonspor, millî ara öncesi golsüz berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig’in 4’üncü haftasında Eyüpspor ile Trabzonspor, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Abdullah Avcı’nın ayrılığı sonrası ilk maçına çıkan Trabzonspor, Eyüpspor karşısında bu sezonki ilk galibiyetini aradı.

Müsabakada gol sesi ise çıkmadı ve taraflar sahadan 0-0’lık eşitlikle ayrıldı.

Bu sonucun ardından; Eyüpspor haftayı 8, 1 haftayı bay geçen ve 1 maçı da eksik olan Trabzonspor ise 2 puanda kapattı.

 

01/09/2024 21:43
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TAGS: Eyüpspor ile Trabzonspor, sessizliği bozamadı
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