 ‘Eyvah Yine Karıştı’ İsimli Oyunu 29 Mayıs’ta Perde Diyecek

İskele Belediye Tiyatrosu’nun Koronavirüs salgınının ülkede görülmesinden hemen önce sahneye koymaya hazırlandığı ‘Eyvah Yine Karıştı’ isimli 2 perdelik komedi oyunu, sonunda İskeleli izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. 29 Mayıs Cumartesi günü, Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği pandemi kuralları çerçevesinde sahnelenecek oyun, İskele AKM’de saat 19.30’da başlayacak. Yine Bakanlar Kurulu kararı doğrultusunda 3’te 1 oranında izleyicinin salona alınacağı oyun için tüm hazırlıklar ise tamamlandı. 210 izleyici kapasiteli İskele AKM’de oyunu 70 kişi izleyebilecek. Salonun dolması ve oyuna ilginin yoğun olmasından dolayı oyun, 5 Haziran Cumartesi günü saat 19.30’da bir kez daha sahnelenecek. İskele Belediye Tiyatrosu Yönetmeni Sami Yakar, izleyicilerle buluşmak için sabırsızlandıklarını ifade etti.

OYUNU, 210 İZLEYİCİ KAPASİTELİ İSKELE AKM’DE, 70 KİŞİ İZLEYEBİLECEK

Fransız yazar Claude Magnier’in tüm dünya ülkelerinde sahnelenen, çevirisini Asude Zeybekoğlu’nun, Yönetmenliği ise İskele Belediye Tiyatrosu Yönetmeni Sami Yakar’ın yaptığı ‘Eyvah, yine karıştı’ isimli 2 perdelik oyun için İskele’de geri sayım başladı. Oyun, zengin bir fabrikatörün, yanında çalışan memur tarafından dolandırılması eğlenceli bir dille anlatılırken, yalancılığın ve üçkâğıtçılığın nelere yol açabileceğine dikkat çekiliyor.

İSKELE’DE İLK GÖSTERİM 29 MAYIS’TA

İKİNCİ GÖSTERİM 5 HAZİRAN CUMARTESİ GÜNÜ

OYUNCULAR VE SAHNE GÖREVLİLERİ 48 SAAT ÖNCESİNDEN PCR TESTLERİNİ YAPTIRACAK

1.5 yıl önce hazırlanan ancak Pandemi nedeni ile sahnelemeyen oyun için heyecanlı bekleyiş başladı. İBT Ekibi, izleyicinin karşısına çıkacağı günü sabırsızlıkla bekliyor. Ancak İlk gösterim için İskele AKM’nin izleyici kapasitesi doldu. Ekip, oyuna ilgilinin yoğun olması nedeniyle 5 Haziran Cumartesi günü saat 19.30’da bir kez daha İskele’de izleyicinin karşısına çıkacak. Bu arada oyuncular ve sahne görevlileri, pandemi kuralları nedeniyle, oyuna 48 saat kala PCR Testlerini de yaptıracak.

Claude Magnier'in eserinden Sami Yakar’ın sahneye koyacağı, İskele’deki ilk gösterimi 29 Mayıs Cumartesi günü yapılacak oyunda, Burkay M. Uzun, Elif Genç, Aliye Bozdağ, Murat Sirhan, Sıla Akgün, Yalçın Arıcı ve Cihan Yıldız aynı sahneyi paylaşıyor. Oyunun Ses-Işık ve efekti Ebru Kırmızı’ya, süflözlüğü ise Muhterem Hocaoğulları’na emanet.

Hatırlanacağı üzere pandemiden önce Gazimağusa, Yenierenköy’de sahnelenen oyun, İskele Belediyesi Kültür&Sanat Günleri kapsamında 27 Mart 2020’de Dünya Tiyatrolar Günü’nde de İskeleli tiyatroseverlerle buluşacaktı ancak pandemi nedeni ile ada genelinde olduğu gibi İskele’de de tüm etkinlikler iptal edilmişti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocuklara özel olarak hazırlanan ‘Kel Oğlum, Keleş Oğlum’ isimli tiyatro oyununu online olarak sahneleyen ve çocuklar ile ailelerin bu oyunu evlerinden izlemesine olanak tanıyan İskele Belediye Tiyatrosu, Ramazan Bayramı’na özel olarak da şarkı ve şiir gecesi düzenledi. İskele Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen gecede pandemi kurallarına; maske, mesafe ve temizlik kuralına özen gösterildi. İBT’de görevli olan ve sahneye çıkacak kişiler ise PCR testlerini 48 saat önceden yaptırmayı ihmal etmediler. Öte yandan İBT, 29 Mayıs’ta ‘Eyvah Yine Karıştı’ isimli oyunuyla seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

İSKELE AKM’DEKİ GECEYE SINIRLI SAYIDA KİŞİ ALINDI

Pandemi nedeni ile oyunlarını sahneleyemeyen İskele Belediye Tiyatrosu, halka rahat bir nefes aldırmak için alternatifler yaratmaya devam ediyor. Sami Yakar Yönetmenliğindeki Belediye Tiyatrosu, bu kez tiyatro ile değil şarkı ve şiirle perde dedi. Müziklerini Ziya Başkal Ve Mehmet Külçer’in yaptığı gecede İBT oyuncuları sahneye çıktı, seslendirdikleri ünlü şairlerin şiirleri ve şarkılarla izleyenlere keyifli bir gece yaşattı. Sınırlı sayıda kişinin salona alındığı, İskele Belediyesi Meclis Üyeleri Çağlar Karadağ, Sefa Kurukafa ve Hanife Demir’in de izleyiciler arasında olduğu gece yaklaşık 1 saat sürdü.

YAKAR: “HALKIMIZA BİR NEBZE OLSUN KEYİFLİ ANLAR GEÇİRTMEK İSTİYORUZ”

YAKAR: “29 MAYIS’TA TİYATROSEVERLERLE BULUŞMAYA HAZIRLANIYORUZ”

Şiir ve şarkı gecesinin ardından konuşan İskele Belediye Tiyatrosu Yönetmeni Sami Yakar ise kendilerine bu gecenin düzenlenmesinde cesaret veren İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na teşekkür etti. Pandemi nedeniyle yaklaşık 14 aydır seyirciden uzak kaldıklarını belirten Yakar, bu günlerin bir an önce geçmesini ve bu sahnede yeniden izleyicileri ile bir araya gelmeyi temenni ettiklerini söyledi. Bayramın son gününde şiir ve şarkı gecesiyle, bir nebze olsun vatandaşlara keyifli bir an geçirtmek istediklerini de belirten Yakar, geceye katılan sınırlı sayıdaki izleyicilere ve sahneye çıkarak şiir ve şarkılarla keyifli bir gece yaşatan İBT oyuncularına teşekkür etti. İki haftada bir gün yine farklı formatlarla yaz boyunca seyircilerin karşısına çıkacaklarını da ifade eden Sami Yakar, 29 Mayıs’ta da pandemiden önce hazırladıkları ancak sahneye koyamadıkları ‘Eyvah, yine karıştı’ isimli oyun için perde diyeceklerinin müjdesini verdi. Fransız yazar Claude Magnier’in tüm dünya ülkelerinde sahnelenen, çevirisini Asude Zeybekoğlu’nun, Yönetmenliği de İBT Yönetmeni Sami Yakar’ın yaptığı ‘Eyvah, yine karıştı’ isimli 2 perdelik oyunda zengin bir fabrikatörün, yanında çalışan memur tarafından dolandırılması eğlenceli bir dille anlatılıyor.

Bu habere tepkiniz:



26/05/2021 16:40