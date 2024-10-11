Gazimağusa açıklarında dün gemi ile seyahat eden Lübnan ve KKTC uyruklu 75 yaşındaki Said Ezbeki, aniden rahatsızlanarak helikopterle Gazimağusa’ya, ardından ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Polis Basın Bülteni’ne göre Ezbeki yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yapılan otopside, Ezbeki’nin ölüm sebebinin “kalp krizi, solunum ve dolaşım yetmezliği” olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.