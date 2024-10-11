Ezbeki’nin ölüm sebebi "kalp krizi"

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11/10/2024

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Ezbeki’nin ölüm sebebi "kalp krizi"

Gazimağusa açıklarında dün gemi ile seyahat eden Lübnan ve KKTC uyruklu 75 yaşındaki Said Ezbeki, aniden rahatsızlanarak helikopterle Gazimağusa’ya, ardından ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Polis Basın Bülteni’ne göre Ezbeki yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yapılan otopside, Ezbeki’nin ölüm sebebinin “kalp krizi, solunum ve dolaşım yetmezliği” olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

11/10/2024 15:23
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TAGS: Ezbeki’nin ölüm sebebi "kalp krizi"
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