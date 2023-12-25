Ezeli rakiplerin Icardi gerginliği

Derbi maçta gözü moraran Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi için sarı kırmızılılardan paylaşım yapıldı.

Icardi'nin moraran gözünün fotoğrafının yer aldığı paylaşımda ''Sadece kendileri için adalet isteyenler bu gece yine her mecradan Türk futbolunu manipüle etmeye devam ettiler. Biz; hakem heyetinin, VAR odasının ve 26 kameranın göremediğini paylaşıyor ve yine onların yerine utanıyoruz. Türk futbolunu bu noktaya getirenlerin bir gün utanması temennisiyle…'' ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'ın paylaşımına yanıt gecikmedi. Sarı lacivertliler Galatasaray'ın paylaşımını alıntılayıp ''Kale direğine çarpan oyuncu üzerinden mağduriyet yaratmaya çalışmak. Kamuoyunun takdirine.'' notuna yer verdi.