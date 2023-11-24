Ezgi Mola anne oldu

Oyuncu Ezgi Mola, 4 yıllık sevgilisi işletmeci Mustafa Aksakallı ile 8 Mayıs’ta Maçka’daki bir otelde aile arasında düzenlenen nikâh töreniyle dünyaevine girmişti ve ardından da hamile olduğunu açıklamıştı.

Mola “Sağlıkla gelsin. Mustafa çok mutlu. Ailemiz biliyordu ama arkadaşlarımız muhtemelen şimdi duyacak. Küçük numaralarla kaçmaya çalışmak bana yakışmaz. Onun için sizlerle de paylaştım” demişti.

Çiftin oğulları dün akşam dünyaya geldi.