Ezgi Mola anne oldu

İşletmeci Mustafa Aksakallı ile 8 Mayıs'ta nikâh masasına oturan oyuncu Ezgi Mola, ilk bebeğini kucağına aldı.

ads ads ads ads
24/11/2023

ads
Ezgi Mola anne oldu


Oyuncu Ezgi Mola, 4 yıllık sevgilisi işletmeci Mustafa Aksakallı ile 8 Mayıs’ta Maçka’daki bir otelde aile arasında düzenlenen nikâh töreniyle dünyaevine girmişti ve ardından da hamile olduğunu açıklamıştı.

Mola “Sağlıkla gelsin. Mustafa çok mutlu. Ailemiz biliyordu ama arkadaşlarımız muhtemelen şimdi duyacak. Küçük numaralarla kaçmaya çalışmak bana yakışmaz. Onun için sizlerle de paylaştım” demişti.

Çiftin oğulları dün akşam dünyaya geldi.

24/11/2023 20:42
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Ezgi Mola, haber, magazin
MANŞETLER

HK MAGAZİN

Polat çifti operasyonunda gözaltı sayısı 24'e yükseldi

HK MAGAZİN

Dilan Polat’a ait şirketin Ankara şubesini işleten Mustafa Özalp'ın Polat'a ait 1 milyon 800 bin lirayı nişanlısı Kübra Doğan'ın hesabına aktararak el konulmasını engellemeye çalıştığı belirlendi. Para kaçırma işlemi engellenirken soruşturma kapsamında Ankara'da 4 şüpheli daha gözaltına alınarak toplam gözaltı sayısı ise 24'e yükseldi. Öte yandan Polat çiftinin ifadeleri alınmaya başladı.

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.