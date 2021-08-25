Ezgi Mola koronavirüse yakalandı

Oyuncu Ezgi Mola'nın koronavirüs testi pozitif çıktı. İki doz aşısını da yaptırdığını açıklayan Mola, hiçbir semptom yaşamadığını söyledi.

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25/08/2021

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Ezgi Mola koronavirüse yakalandı

Masumlar Apartmanı'nda Safiye rolüne hayat veren Ezgi Mola, koronavirüse yakalandı.

Mola'nın testinin pozitif çıkmasının ardından yakın arkadaşları panik oldu ve test yaptırmaya koştu.

Hastalığı hafif atlattığını belirten ünlü oyuncu, son durumuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Ezgi Mola, "Arkadaşlar, temasım olduğu için kendimi karantinaya aldım. 7 kez test oldum, testlerimin bazıları pozitif, bazıları ise negatif. Dolayısıyla bu risk durumu devam ettiği için de sürekli negatif çıkana kadar ben testlerime devam edeceğim. İki doz aşı olmamın etkisiyle en ufak bir semptom göstermiyorum" ifadelerini kullandı.

25/08/2021 09:07
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TAGS: Ezgi Mola, covid-19
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