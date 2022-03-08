Ezgi Mola rolü için saçlarını kesti!

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde 'Safiye' karakterini canlandıran Ezgi Mola rolü için saçlarını kesti.

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08/03/2022

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Ezgi Mola rolü için saçlarını kesti!

Masumlar Apartmanı'nın salı günü yayınlanacak olan bölümünde; yaşadığı tüm travmalar sonrasında dönüşü olmayan bir yola giren Safiye’nin saçını kestiği bir sahne yer alıyor.

Senaryoyu okuduktan sonra oyuncu Ezgi Mola, bu sahne için çekim sırasında peruk kullanmayı tercih etmediğini belirterek; kendi saçlarını kesmeyi önerdi.

Ekip arkadaşlarından onay alan Mola, senaryo gereği saçlarından vazgeçti. Duygularını paylaşan Mola, “Oynamaktan en keyif aldığım karakter Safiye. Böylesine başarılı bir senaryo, yönetmen ve ekiple denk gelebilecekken, bize karakteri daha da hissettirebilecekse bunu sahnede yapmalıyım hissi verdi. İyi ki de böyle oldu ve ben sahnede kendi saçlarımı kestim. Bu sezonun açık ara en iyi bölümü olduğunu, Safiye’yi daha iyi anlayacağımız bölümlerin geleceğini düşünüyorum” dedi.

 

08/03/2022 08:59
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TAGS: Ezgi Mola, magazin, masumlar apartmanı
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