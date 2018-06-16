HABER KIBRIS

Ezgi Mola’dan ‘Kıraathane’ notlu paylaşım

Oyuncu Ezgi Mola, yaptığı paylaşımla gündemi ne kadar yakından takip ettiğini bir kez daha gösterdi.

ads
16/06/2018

Ezgi Mola’dan ‘Kıraathane’ notlu paylaşım
ads

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlülerden olan Ezgi Mola, özellikle hayvan hakları konusundaki hassasiyeti ve bu konuda attığı sert mesajlarla öne çıkıyor. Paylaşımlarında kimi zaman çok sert ifadeler kullanmaktan da çekinmeyen Mola son paylaşımını Nuri Bilge Ceylan’ın son filmi Ahlat Ağacı hakkında yaptı. Filmden bir sahneyi koyan Mola, filmin şahane olduğunu söylerken paylaşımının kenarına düştüğü ‘Kıraathane’ notuyla siyasi gündemi de yakından takip ettiğini gösterdi.

ads
Bu habere tepkiniz:
TAGS: Ezgi Mola, haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK MAGAZİN

© 2018 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs. Design: LATIS Internet Media Systems