Ezgi Mola'dan olay Hadise taklidi!

Sosyal medyada eğlenceli paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü oyuncu Ezgi Mola bu defa Hadise'yi taklit ettiği videosunu paylaştı.

Sosyal medyayı sık kullanan ünlülerden olan Ezgi Mola'nın son paylaşımı olay oldu. Ezgi Mola, arabada çektiği videoda Hadise'nın Sıfır Tolerans şarkısı eşliğinde kısa bir klip çekti.

Ezgi Mola'nın ünlü şarkıcı Hadise'yi taklit ettiği video sosyal medyada büyük beğeni topladı.