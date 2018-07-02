HABER KIBRIS

Ezgi Mola'dan tatil pozu!

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02/07/2018

Ezgi Mola'dan tatil pozu!
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Ünlü oyuncu Ezgi Mola Marmaris tatilinde çekildiği mayolu fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Marmaris'e giden Ezgi Mola tatilin kesitleri sosyal medya hesabından paylaşıyor.
Ezgi Mola'nın instagram hesabından yaptığı bu mayolu paylaşımına binlerce yorum ve beğeni yağdı.

Mola'nın "Arkadaşlar ekmeği bıraktım ama bu fotonun ekmeğini yerim müsaadenizle" yorumuyla paylaştığı fotoğrafa yorum yağdı.

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Siyah mayosuyla dikkat çeken Mola'nın kasıklarındaki dövmeler de gözlerden kaçmadı.

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TAGS: Ezgi Mola
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