Ezgi Mola'nın isyanı

Son olarak başrolde yer aldığı Maide'nin Altın Günü'nde rol alan Ezgi Mola, köpeklere şiddet uygulayan ardından da aracıyla ezen birinin görüntüleri üzerine sosyal medyadan mesaj yayınladı.

Olaya sert bir şekilde tepki gösteren 35 yaşındaki Mola şu ifadeleri kullandı: "O can sana ne yaptı ya, ne yaptıııı!!!! Ezilerek, sürünerek öl! Tam da dua vakti! Amin Allah’ım sen duyarsın, bu canilerin canını acı çektirerek al inşallah!"