Ezgi Mola'ya, Musa Orhan'a hakaretten ceza

Oyuncu Ezgi Mola hakkında, geçen yıl Batman'da intihar eden İpek Er'in, bıraktığı mektupta kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu yazdığı Musa Orhan'a sosyal medyadan hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada karar açıklandı. Mola, 5 bin 200 TL cezaya çarptırılırken, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verildi.

Ankara 31. Asliye Ceza Mahkemesi, 'basit yargılama' usulüyle görülen davada kararını açıkladı.

Oyuncu Ezgi Mola'nın, 'sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' ve 'hakaret' suçunu işlediğine kanaat getiren mahkeme, 90 günlük adli para cezası verdi.

Eylemin alenen gerçekleşmesi nedeniyle artırıma gidilerek 105 güne çıkarılan ceza, 'cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri' göz önünde bulundurularak 65 güne indirildi. Böylece Mola, 65 gün adli para cezasına (5 bin 200 TL) çarptırılırken, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verildi.

'Onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek somut bir fiil isnat etti'

Mahkeme tarafından açıklanan gerekçeli kararda, Mola'nın sosyal medya paylaşımında Musa Orhan'ı hedef aldığı belirtilip, şunlar kaydedildi:

"Dava konusu paylaşım tarihi itibariyle ayrı bir davada sanık olarak henüz yargılama aşamasında olan ve suçlu olup olmadığı konusunda kesinleşmiş bir mahkeme kararı olmayan katılana yönelik olarak, sanığın, 'tecavüzcü, şerefsiz' şeklinde paylaşımda bulunmak suretiyle katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek şekilde somut bir fiil isnat ettiğine kanat getirmiştir. Ayrıca 'şerefsiz' kelimesini kullanmak suretiyle de katılana yönelik olarak sövme eyleminde bulunduğu anlaşılmıştır."

Gerekçeli kararda, Mola'nın sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret suçunu işlediğine kanaat getirildiği de belirtildi.

Orhan'ın avukatından açıklama: Linç kültürüne 'dur' diyecek bir karar

Kararla ilgili açıklama yapan Musa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, "Bu karar sosyal medya üzerinden kanıksanmış toplumsal linç kültürüne 'dur' diyecek bir karardır. Dosya hakkında hiçbir bilgisi olmadan sosyal medyadan hakaret etmek, hedef göstermek sosyal medya tacirliğidir. Bağımsız Türk yargısına güvenmeliyiz. Ayaklar altına aldığınız masumiyet karinesi bir gün size de lazım olur" dedi.

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01/10/2021 15:43