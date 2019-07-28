Ezgi Mola'yı kızdırdı! 'Alkollü mekana...'

Oyuncu Ezgi Mola, sosyal medya hesabından yazdığı mesajda çocuğuyla kulübüne giremeyen bir anneye sert çıktı.

Ezgi Mola, işletmeci aşkı Mustafa Aksakallı ile ortak olup Alaçatı’da gece kulübü açmış ve burada misafirlerini konuk etmeye başlamıştı. Mola, mekanla ilgili dün gece başına gelen ilginç bir olayı paylaştı.

EZGİ MOLA ÇOK KIZDI

Başarılı oyuncu mekanıyla ilgili kendisine yöneltilen şaşırtıcı bir eleştiriyi instagram sayfasına taşıdı ve 18 yaş sınırı olan bir mekana çocuğuyla birlikte giremediği için isyan eden bir anneye sert ifadelerle cevap verdi.