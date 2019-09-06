Ezhel'in ‘Olay’ şarkısı trend listesinden kaldırıldı!

Ezhel, "Olay" isimli şarkıyı ve şarkı için hazırlanan video klibi sabaha karşı yayımlamıştı, Youtube Gezi Direnişi, Ankara Katliamı, 15 Temmuz Darbe Girişimi gibi dikkat çeken konulara dayanan videoyu trend listesinden kaldırdı.

Kısa sürede çok sayıda dinleyiciye ulaşan şarkı, Ankara Katliamı, Gezi Direnişi, 15 Temmuz gibi Türkiye gündemi konularını işliyor.

Ayrıca video klipte toplumsal muhalefetin çok sayıda eylem görüntüsü de yer alıyor.