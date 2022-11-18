EZİÇ Chicken Bar Ltd. I-REC Sertifikası Aldı

Eziç, Powertech Mühendislik ve Danışmanlık Ltd. aracılığıyla Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası olan I-REC(International Renewable Energy Certificate) Serifikasını almaya hak kazandı.

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19/11/2022

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EZİÇ Chicken Bar Ltd. I-REC Sertifikası Aldı

Eziç, Powertech Mühendislik ve Danışmanlık Ltd. aracılığıyla Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası olan I-REC(International Renewable Energy Certificate) Serifikasını almaya hak kazandı.

Sürdürülebilir bir gelecek için yenilenebilir enerjinin önemi her geçen gün artarken karbon ayak izini azaltmayı hedefleyen Eziç Chicken Bar Ltd., aldığı I-REC sertifikası sonrasında Elektrik Enerjisi Tüketiminin yüzde 100'ünü yenilenebilir enerji kaynaklarından karşıladığını Uluslararası geçerliği olan I-REC ile belgelendirmiş oldu.

19/11/2022 22:23
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TAGS: EZİÇ Chicken Bar Ltd., I-REC, Sertifika, haber, kıbrıs
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