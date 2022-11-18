EZİÇ Chicken Bar Ltd. I-REC Sertifikası Aldı
Eziç, Powertech Mühendislik ve Danışmanlık Ltd. aracılığıyla Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası olan I-REC(International Renewable Energy Certificate) Serifikasını almaya hak kazandı.
19/11/2022
Eziç, Powertech Mühendislik ve Danışmanlık Ltd. aracılığıyla Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası olan I-REC(International Renewable Energy Certificate) Serifikasını almaya hak kazandı.
Sürdürülebilir bir gelecek için yenilenebilir enerjinin önemi her geçen gün artarken karbon ayak izini azaltmayı hedefleyen Eziç Chicken Bar Ltd., aldığı I-REC sertifikası sonrasında Elektrik Enerjisi Tüketiminin yüzde 100'ünü yenilenebilir enerji kaynaklarından karşıladığını Uluslararası geçerliği olan I-REC ile belgelendirmiş oldu.