Eziç Grup 35. Yılını Gururla Kutladı

Kuzey Kıbrıs’ın önde gelen markalarından Eziç Grup, 35. kuruluş yıl dönümünü çalışanlarıyla birlikte kutladı. Gıda sektöründe başlayan başarı hikayesi, yıllar içinde inşaat, enerji ve catering gibi alanlara yayılarak ülkenin en büyük yerli yatırımcılarından biri haline geldi.

Mehmet ve Ayşe Eziç çiftinin temellerini attığı Eziç Grup, kızları Hazal ve Sıla’nın da yönetimde aktif rol almasıyla birlikte yeni bir döneme girdi. Aile değerleriyle büyüyen şirket, sürekli gelişim ve yenilikçi yaklaşımıyla sektördeki liderliğini sürdürüyor.

2024 yılı itibarıyla kendi yarattıkları Vola Cafe markasını hayata geçiren Eziç, bu girişimiyle marka değerine yeni bir halka ekledi. Çok sayıda restoran ve işletmesiyle dikkat çeken grup, müşteri memnuniyeti ve kalite anlayışıyla ulusal ölçekte büyümeye devam ediyor.

Eziç Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Eziç, kutlama etkinliğinde yaptığı konuşmada, “İlk günden bu yana emeğiyle bize destek olan duyarlı ve çalışkan personelimizle bu noktaya geldik. Bugün kurumsal bir yapıya ulaştık ve kazandığımızı personelimizle paylaşan, ülkemize yatırım yapmaktan çekinmeyen bir grup olarak yolumuza devam ediyoruz,” ifadelerini kullandı.

35 yıllık başarısını çalışanlarının katkılarıyla şekillendiren Eziç Grup, önümüzdeki dönemde de yeni projelerle büyümeye ve ülke ekonomisine katkıda bulunmaya kararlı.