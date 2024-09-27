Eziç Yeniboğaziçi kapılarını açtı

Ülkede yapmış olduğı yatırımlara yenisini ekleyen Eziç ailesi, Yeniboğaziçi bölgesinde hizmet vermeye başladı.

Kısa süre önce Lapta ve Lefkoşa Yençkent yatırımları ile ülke ekonomisine büyük bir katkı sağlayan Eziç ailesi, bugünden itibaren Yeniboğaziçi bölgesinde hizmet verecek.

Sevilen lezzetlerini bölgeye taşıyan Eziç, ayrıca bir yeni yatırım daha yaparak Vola Cafe'yi de hizmete açtı.

Yeni restaurant, aynı zamanda deniz kenarında kahve keyfi yapmak isteyenler için de gerekli hazırlıklarını tamamladı.

Kaliteli hizmeti, çağdaş mekanları ile fark yaratan Eziç markası, yeni yatırımını "Merhaba Yeniboğaziçi !

Sevilen Eziç lezzetleriyle harmanladığımız güler yüzlü hizmetimizi, Yeniboğaziçi’nde denizin kenarına taşıdık!

Bugün itibariyle hizmetinizdeyiz…" cümlesi ile duyurdu.

Ötüken çemberinden denize doğru giden yolu kullanan vatandaşlar yeni Eziç mekanına ulaşabilecek.