Eziç’e başarılı operasyon

İşinsanı Mehmet Eziç, göğüs ağrısı ile başvurduğu Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan anjiyosunun ardından, başarılı bir by- pass ameliyatı geçirdi.

Acil ameliyata alınan Eziç’in iki damarına başarılı bir müdahale gerçekleştirildi. Zorlu bir ameliyatı sağlıklı bir şekilde atlatan Mehmet Eziç, tedbir amaçlı yoğun bakımda müşahade altına alındı. Eziç’in 24 ile 48 saat arasında yoğun bakımda kalacağı öğrenildi.