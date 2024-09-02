EZKOOP ''harnup'' gündemiyle toplantı düzenliyor

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02/09/2024

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EZKOOP ''harnup'' gündemiyle toplantı düzenliyor

Esnaf Zanaatkarlar ve Üreticiler Pazarlama Kooperatifi (EZKOOP), “Harnubun yok olmaması ve ürüne değerinin verilmesi” amacıyla yarın toplantı düzenliyor. Üreticilerin katılacağı toplantı saat 20.00'de Büyükkonuk'ta yapılacak. 

EZKOOP Yönetim Kurulu Başkanı Hürrem Tulga, yazılı açıklamasında, harnup hasadının neredeyse tamamlandığına ancak hasat edilen harnubun torbalarda veya açık bir şekilde çoğu yerde bekletildiğine işaret etti.

Harnup ağacının önemine ve korunmasına vurgu yapan Tulga, Akdeniz bölge ülkelerinde devletlerin harnup ağaç ve ürününün korunması, çoğalması için destek yaptığını, ek ödemeler veya taban fiyat uygulamaları gerçekleştirdiğini kaydetti.

Tulga, ancak ülkede bu ürüne karşı yetkililerin yeterli önemi vermediğini ve belirsizlikler olduğuna işaret ederek, üreticilerin yarın Büyükkonuk Zeytin Koop Tesisleri’nde toplanacağını ve harnubun yok olmaması, ürüne değerinin verilmesi için gerekeni yapacağını belirtti.

Tulga, basına açık gerçekleştirilecek üretici toplantısının saat 20.00’de başlayacağını kaydetti.

02/09/2024 18:03
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TAGS: EZKOOP
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