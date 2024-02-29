F.A. Cup | Nottingham Forest 0-1 Manchester United (Maç sonucu)

İngiltere F.A. Cup'ta Manchester United, Nottingham Forest'ı Casemiro'nun golüyle 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

ads ads ads ads
29/02/2024

ads
F.A. Cup | Nottingham Forest 0-1 Manchester United (Maç sonucu)

F.A. Cup'ta son 16 turunda Manchester United, deplasmanda bir diğer Premier Lig ekibi Nottingham Forest'a konuk oldu.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz geçilirken Manchester United galibiyet golünü ikinci yarıda buldu.

Kullanılan serbest vuruşta topu ağlara gönderen Casemiro, 89'da takımını öne geçirdi.

Manchester United, kalan dakikalarda skor üstünlüğü korudu ve çeyrek finale yükseldi.

ÇEYREK FİNALDE DEV RAKİP

Manchester United, Nottingham Forest deplasmanında tek golle kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Erik ten Hag'ın ekibi, çeyrek finalde Liverpool'la eşleşti.

Manchester United'ın Liverpool'u konuk edeceği çeyrek final mücadelesi 16 Mart'ta oynanacak.

29/02/2024 09:02
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: F.A. Cup, Nottingham Forest, Manchester United
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.