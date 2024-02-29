F.A. Cup | Nottingham Forest 0-1 Manchester United (Maç sonucu)

F.A. Cup'ta son 16 turunda Manchester United, deplasmanda bir diğer Premier Lig ekibi Nottingham Forest'a konuk oldu.



Mücadelenin ilk yarısı golsüz geçilirken Manchester United galibiyet golünü ikinci yarıda buldu.



Kullanılan serbest vuruşta topu ağlara gönderen Casemiro, 89'da takımını öne geçirdi.



Manchester United, kalan dakikalarda skor üstünlüğü korudu ve çeyrek finale yükseldi.

ÇEYREK FİNALDE DEV RAKİP

Manchester United, Nottingham Forest deplasmanında tek golle kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.



Erik ten Hag'ın ekibi, çeyrek finalde Liverpool'la eşleşti.



Manchester United'ın Liverpool'u konuk edeceği çeyrek final mücadelesi 16 Mart'ta oynanacak.