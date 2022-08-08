F.Bahçe'de 10 numara Arda Güler'e emanet

Fenerbahçe'de 10 numaralı formanın yeni sahibi Arda Güler oldu.

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08/08/2022
trt spor

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F.Bahçe'de 10 numara Arda Güler'e emanet

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, genç oyuncuya 10 numaralı formanın başkan Ali Koç ve teknik direktör Jorge Jesus tarafından verildiği belirtilerek, "Genç yaşında gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Arda Güler'e, Fenerbahçe tarihine geçen 10 numaralı oyucular arasına adını yazdıracağına gönülden inandığımız, zaferlerle dolu serüveninde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Başkan Ali Koç, Arda Güler'e daha çok çalışması gerektiğini söylerken, Jesus da genç oyuncuyu tebrik etti.

08/08/2022 16:04
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TAGS: fenerbahçe, ali koç,
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