F.Bahçe'de transfer şov başlıyor

Başkan Ali Koç'un da bugün İngiltere'ye uçması bekleniyor

İYİ İLİŞKİLERİNİ KULLANACAK



Sarı-Lacivertliler'de Comolli, Arsenal'in Kolombiyalı kalecisi David Ospina için Londra ekibiyle sıkı bir pazarlık yürütüyor.Tecrübeli kaleciyle yapılan görüşmelerin olumlu ilerlediği öğrenildi.

GEORGES- KEVİN N'KOUDOU ISRARI DEVAN EDİYOR



Kanarya, Tottenham'ın sol kanat oyuncusu Georges- Kevin N'Koudou için de ısrarını sürüyor. 23 yaşındaki genç oyuncu kiralık olarak düşünülüyor. Comolli, Tottenham ile olan iyi ilişkilerini kullanarak bu transferi bitirecek.

Sportif Direktör Damien Comolli, Hollandalı sağ kanat Narsingh için Swensea'ya bedelsiz kiralama ve 5 milyon euro satış opsiyonu önerdi. İngiliz ekibi ise 4 milyon euro istedi.

Brighton santrfor Locadia için 2 milyon euro kiralama bedeli talep etti.

Comolli, stoper Jeffrey Bruma'ya karşılık Wolfsburg'a yine bedelsiz kiralama ve 4 milyon euro satın alma opsiyonu teklif etti. (Takvim)

Chelsea orta saha oyuncusu Van Ginkel'i kiralamak değil satmak istediğini Comolli'ye bildirdi.

Fenerbahçe'nin ilgilendiği Marco van Ginkel harika bir sezonu geride bıraktı. PSV'nin şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan başarılı oyuncu, sezonu 14 gol 4 asistlik performansla tamamladı. 25 yaşındaki oyuncu, PSV'nin Ekim ayında Willem II'yi 4-0 yendiği maçta 2 gol ve 1 asistle oynamıştı. İzlemek için videoya tıklayınız...