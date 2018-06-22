F.Bahçe'nin yeni teknik direktörü resmen açıklandı

Fenerbahçe Kulübü, Hollandalı teknik adam Phillip Cocu ile 3 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, geçtiğimiz yıllarda Hollanda’nın köklü ekiplerinden PSV Eindhoven’ın teknik direktörlük görevini yürüten Hollandalı teknik adam Phillip Cocu ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır.



Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu, 2018-19 futbol sezonundan itibaren 3 yıl boyunca takımımızın teknik direktörlük görevini yürütecektir.



Kulübümüzle 3 yıllık anlaşmaya varan Phillip Cocu, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada “Kulübün yakın gelecek için hazırladığı planlardan çok etkilendiğimi söylemeliyim. Fenerbahçe harika bir kulüp, Ali Koç ve Damien Comolli’nin bana anlattığı vizyon, fikirler çok ümit verici. Böyle önemli bir kulübün parçası olmaktan gurur duyuyorum. Oyuncularla çalışmayı ve Şükrü Saracoğlu Stadı’nda taraftarlarımızın önünde takımımıza liderlik etmeyi dört gözle bekliyorum. Bu yolculuğa başlamak için sabırsızlanıyorum” İfadelerini kullandı.



Phillip Cocu ile yapılan anlaşmanın ardından Başkanımız Ali Koç ise “1 yılı aşkın bir süredir, Sportif Direktörümüz Damien Comolli kendisine verilen vizyon ve hedefler çerçevesinde araştırmalarını sürdürüyordu. Yapılan araştırma kapsamında Phillip Cocu öne çıkan adayların başında geliyordu. Teknik Direktör kriterlerimiz arasında, Phillip Cocu’da öne çıkan özellikler heyecan verici atağa dayalı bir futbol stili, birlikte çalıştığı oyuncuların performansını geliştirme özelliği, münferit oyuncuların performansından ziyade takım performansına verdiği öncelik, bugüne kadar yaptığı çalışmalar içerisinde altyapılara verdiği önem, saha içi ve saha dışındaki güçlü liderlik yapısı ve bütün bunlarla birlikte, PSV’de çalıştığı süre içerisinde 4 yılda 3 şampiyonluk elde etmesiydi. Phillip Cocu’nun hem Fenerbahçe camiasına, hem de Türk Futbolu’na hayırlı olmasını diliyorum.” Şeklinde konuştu.



Phillip Cocu, takımımızla çalışmalara, takımımızın sezon öncesi hazırlık kampı için toplanacağı 28 Haziran Perşembe günü Samandıra Can Bartu Tesislerimizde başlayacak" denildi.

5 SEZONDA 3 ŞAMPİYONLUK

Son 5 sezonda PSV Eindhoven'ı çalıştıran Phillip Cocu, Hollanda Ligi'nde 3

şampiyonluk yaşamıştı.

Böylece Fenerbahçe Aykut Kocaman ile yolların ayrılması sonrası seçimini Hollandalı hocadan yana kullanmış oldu.