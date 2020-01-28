Apple'ın ucuz iPhone planına koronavirüs darbesi

Çin'in Vuhan kentinde başlayıp hem ülkeye hem de dünyanın dört bir yanına yayılan koronavirüs ekonomi piyaslarını da etkiledi.

Petrol fiyatları üç ay içinde en düşük seviyesine geriledi ve şirketlerin borsa değerii düştü.

Apple'ın 65 milyon eski iPhone modelini daha düşük bir fiyattan perakende satışa sunma ve 15 milyon yeni ve ucuz bir iPhone modeli üretme planları da salgın nedeniyle tehlikeye girdi.

Nikkei Asian Review'de yayınlanan bir rapora göre Apple'ın planları ertelenmek üzere.

"Vuhan Virüsü"

Yeni tip koronavirüs ilk olarak 12 Aralık 2019'da Çin'in Hubey eyaletinin Vuhan kentinde tespit edilmişti.

Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık 2019'da kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli hastalığın" görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Pekin yönetimi, ülke içinde salgınla mücadele için çeşitli önlemler alarak Vuhan'a girişleri yasaklamış, çıkışlara da çok özel durumlarda izin verileceğini açıklamıştı.

Virüs, Çin ana karası dışında Hong Kong ve Makao özel idari bölgeleri ile Tayvan'da görülürken, bölge ülkeleri Tayland, Güney Kore, Japonya, Singapur, Vietnam, Malezya, Kamboçya, Sri Lanka ve Nepal'de de vakalar doğrulanmıştı.

Yeni tip koronavirüs, çoğunlukla Çin'den bu ülkelere giden kişiler yoluyla Fransa, Kanada, ABD, Avustralya ve Almanya'ya da sıçramıştı.

Virüs, resmi rakamlara göre, Çin genelinde 106 kişinin ölümüne yol açarken, 2019-nCoV salgını yüzünden virüs bulaştığı kesinleşen kişi sayısı ise 976'sının durumu ağır olmak üzere 4 bin 515'i buldu.

Kaynak: SkyNews

28/01/2020 17:24