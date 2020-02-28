Türk-Sen yangından dolayı geçmiş olsun mesajı yayımladı

Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğu Devlet Hastanesi’nde yaşanan yangın olayından dolayı üzgün olduklarını kaydederek, halka geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Bıçaklı yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Bu olaydan dolayı hayatını kaybedenlere tanrıdan rahmet ailelerine sabırlar dileriz. Bütün hastalarımıza acil şifalar dileriz.

Türk-Sen olarak her konuda olduğu gibi bu konuda da halkımızın yanında olacağımızı belirtir, bütün topluma geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.”

28/02/2020 16:50