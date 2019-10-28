Toyota'nın yeni otomobili Mirai, gücünü inek dışkısından alacak

Toyota, hidrojen yakıt hücreleri üzerinde çalışacak olan Mirai konsept aracının tamamen yeniden tasarlanmasına karar verdi. 2019 Tokyo Motor Show'da konuşan şirketin teknoloji sorumlusu Shigeki Terashi, otomobilin teknolojisinin ne kadar devrimsel olabileceğini açıkça ortaya koydu ve sıradışı bir örnek sundu. Mirai bir yıl boyunca tek bir ineğin dışkısından üretilen hidrojenden güç alabilecek. Webtekno'dan Ozan Baki'nin aktardığına göre ortaya çıkan bu bilgi yakıt hücreli elektrikli araçların (FCEV) potansiyelini vurguluyor. Şirket, yeni Mirai'nin 2021'de satışa çıkmasıyla tüketicilerin daha fazlasını bekleyebileceğini belirtiyor. Mirai'nin ilk nesli 2014 yılında satışa sunuldu ve Toyota bugüne kadar 10.000'den fazla satış yaptı. Yenilenen Mirai, etkileyici yakıt performansını daha da ileri taşıyacak. Otomobilin menzili yaklaşık yüzde 30 artacak ve bu da Mirai'nin tek bir şarjla 400 mil (yaklaşık 644 km) gidebileceği anlamına geliyor.Mirai projesinin baş mühendisi Yoshikazu Tanaka, "Müşterilerin her zaman sürmek isteyecekleri, duygusal ve çekici bir tasarıma sahip bir araba. Sürücünün yüzüne gülümseme getirecek kadar dinamik ve duyarlı bir performans sergilemek için çalıştık. Yeni Mirai ile birlikte, hidrojen enerjisi topluluğunun oluşmasına yardımcı olacağımızı umuyoruz." dedi. Toyota son birkaç yıldır inek gübresiyle yoğun olarak ilgileniyor. Japon şirket, 2017'de Shell ile Kaliforniya Long Beach'te metan gazını süt ineğinin dışkısından yakalayıp suya, elektriğe ve hidrojene dönüştürecek bir enerji santrali inşa ettiklerini açıklamıştı.

28/10/2019 17:56