Dr. Mehmet Öz: Nusret'le gurur duyuyoruz

Dünyaca ünlü işletmeci Nusret Gökçe’nin New York’taki restoranın konuğu, Dr. Mehmet Öz oldu.

ads
21/02/2020

ads
ads
Dr. Mehmet Öz: Nusret'le gurur duyuyoruz

Dünyaca ünlü işletmeci Nusret Gökçe’nin New York’taki restoranın konuğu, Dr. Mehmet Öz oldu.

Video’larını Instagram’dan paylaşan ikiliden Dr. Öz, “Onunla gurur duyuyoruz. Bu kadar uzakta Türk yemeklerini konuştuk. Ben kabak dolmasını çok özlüyorum” dedi.

Gökçe ise, “Ben de annemi özlüyorum, bir yıldır görmüyorum. Börek ve dolmaları fantastiktir. İstanbul’a gidip, börek yiyeceğiz” sözleriyle güldürdü.

21/02/2020 17:44
ad

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Dr. Mehmet, haber, kıbrıs, Öz:, Nusret’le, gurur, duyuyoruz
MANŞETLER

HK YAŞAM

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.