Meghan Markle ve Prens Harry’nin bebeğine geleneksel Afrikalı ismi verildi

Meghan Markle ve Prens Harry’nin, Güney Afrika’ya yaptıkları ilk resmi ziyarette, oğulları Archie’ye geleneksel Afrika ismi verildi. Cape Town gezisinde, Sussex Dükü ve Düşesi’nin oğulları Archie Harrison Mountbatten-Windsor’a “güç kaynağı” anlamına gelen Ntsika adı armağan edildi.

Cape Town’daki insan hakları örgütü The Justice Desk’in yöneticisi Jessica Dewhurst, “Güzel oğlunuz doğduğunda ona Archie adını verdiniz. Archie, cesaret ve güç anlamına geliyor. Archie’nin evine hoş geldiniz. The Justice Desk’teki aileniz ona geleneksel Güney Afrika ismi Ntsika’yı verdi” dedi.

Dewhurst ayrıca, “Bu isim, güç desteği anlamına geliyor. Her zaman size ihtiyacı olanlara güç kaynağı olabilirsiniz” ifadesini kullandı.

25/09/2019 11:18