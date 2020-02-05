Şanlı Erenköy Direnişi Mücahitleri için tören düzenlendi

Şanlı Erenköy Direnişi’nde destan yazan Mücahitler için Milli Mücadele Madalyası töreni düzenlendi.

Yenierenköy Muhtarlığının çalışması, Başbakanlık ve Yenierenköy Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilen törende 42 Milli Mücadele Madalyası takdim edildi. Hayatta olmayan Mücahitlerin madalyaları yakınlarına verildi.

Erenköy Direnişi’nde şehit olanlar için ise daha önce madalya takdim edilmişti.

TATAR

Başbakan Ersin Tatar, KKTC’nin güçlenerek yoluna devam ettiğini belirterek, bugünkü barış, refah ve huzur ortamına şehitlerin ve Mücahitlerin destansı kahramanlıkları sayesinde gelindiğini ifade etti.

Erenköy’de destan yazanlara bir kez daha minnet duygularını ifade etmek istediğini söyleyen Tatar, Erenköy savaşlarının Türkiye Cumhuriyeti’nin Çanakkale Savaşları gibi Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesinde çok önemli bir dönümü noktası olduğunu kaydetti.

Başbakan Tatar, “Erenköy ve o bölgede yaşayan o köylerde büyük mücadele veren insanlarımızı böyle bir özel günde tekrar hatırlayabilmek, anabilmek, onların verdikleri büyük mücadeleyi tarihin bu akışı üzerinde hatırlayabilmek çok önemli” dedi.

Şehitlere ve gazilere verilen madalyaların anlamının büyük olduğunu vurgulayan Başbakan Tatar, çünkü şehitlerin ve mücahitlerin gösterdikleri kahramanlıkların KKTC Devleti yetkilileri tarafından madalya ile tarih önünde takdir edildiğini ifade etti.

Başbakan Tatar, Kıbrıs Türk halkının bugünkü, özgürlük barış refah ve güven içerisinde yaşamasını geçmişte gösterilen mücadele ve kahramanlıklara borçlu olduğunu vurgulayarak, “Bunları hatırlayabilmek, yaşayabilmek, paylaşabilmek, tarih önünde dünyaya duyurabilmek çok önemli. Bu bakımdan bu törenler, bu toplantılar çok önemli ve değer veriyoruz” dedi.

KKTC’nin geldiği aşamada çok daha güçlü olması gerektiğini vurgulayan Tatar, “ Çünkü tarih bizleri çok haklı çıkarmıştır” dedi.

Tatar, Doğu Akdeniz’de hidrokarbon konusunda haklarını korumak amacıyla KKTC’nin Türkiye ile birlikte attığı adımlara değinerek, atılan adımların KKTC ile Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de ne kadar önemli iş birliği içerisinde olduğunu bir kez daha gösterdiğini söyledi.

Tatar Kıbrıs Türk halkının 1878’den başlayarak 1974’e kadar toprağını korumak için verdiği mücadeleye ve KKTC’nin ilanına değinerek, KKTC’nin tanınmasa da kabul edildiği noktaya gelmesinin, saygı duyulan Kıbrıs Türk halkının da kendi geleceğini tayin etme noktasına gelmesinin ve geleceğe umutla bakabilmesinin Kıbrıs Türk halkının son 100 yıldaki direnişi ve mücadelesinin sonucunda gerçekleştiğini vurguladı.

“Bu coğrafyada vardık ve var olacağız” diyen Tatar, ülkedeki gelişmelere dikkat çekerek devletin dimdik ayakta olduğunu vurguladı.

Tatar, bölgede yaşanan gelişmelerin KKTC’nin Türkiye’nin güvenliği, geleceği ve barışı için ne kadar önemli olduğunun ortaya çıktığını kaydetti.

YEŞİLIRMAK

Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak da yaptıkları önemli çalışma için Yenierenköy Muhtarlığını kutladı.

Yeşilırmak, şehitlerin ve Mücahitlerin direnişi sayesinde bugün Kıbrıs Türk halkının özgür yaşadığını vurgulayarak, Erenköy’de destan yazan şehit ve Mücahitleri bir kez daha minnetle andıklarını söyledi.

ŞENKURT

Yenierenköy Muhtarlığı adına konuşan Aza Cemile Şenkurt, Erenköy Direnişi’nin Kıbrıs Türklerinin kaderinin şekillenmesinde önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Şenkurt, Erenköy’ün 1571’den itibaren hep Türk toprağı olarak kaldığına dikkati çekerek KKTC’nin bugünlere gelmesine öncülük eden Mücahitlerin anısına madalya töreni düzenlediklerini söyledi.

Törende ayrıca Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak katkılarından ötürü Başbakan Tatar ve Muhtarlık adına Cemile Şenkurt’a plaket takdim etti.

05/02/2020 16:15