Arda Turan’a 2 yıl 8 ay Hapis Cezası

Futbolcu Arda Turan’a şarkıcı Berkay Şahin’in açtığı davada iki yıl sekiz ay 15 gün hapis cezası verildi.

Turan ile Berkay arasındaki kavganın ardından açılan davanın karar duruşması bugün Çağlayan adliyesindeki İstanbul 41’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. Mahkeme futbolcuya ‘genel güvenliği tehlikeye sokma’dan 10 ay, ‘ruhsatsız silah’tan 10 ay ve 1750 lira adli para cezası, ‘kasten yaralama’dan da bir yıl 15 gün hapis cezası verdi. Turan’a cinsel taciz suçlamasından ise beraat verildi. Mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Şarkıcı Berkay ise hakaret suçlamasından beraat etti.