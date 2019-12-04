Erdoğan, II. Elizabeth'in konuğu oldu

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Londra'daki Buckingham Sarayı'nda İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in konuğuydu.

Erdoğan çifti, NATO'nun 70. yılı dolayısıyla heyetler onuruna verilen resepsiyona katıldı. Konuklar, Kraliçe II. Elizabeth ve ailesi tarafından girişte karşılandı. Erdoğan, kraliçeyle tokalaştı.

Resepsiyon, basına kapalı gerçekleşti. Resepsiyona katılan liderler aile fotoğrafı çektirdi.

Erdoğan çifti daha sonra, Başbakanlık Ofisi'ne geçti. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, burada liderler ve eşleri onuruna akşam yemeği düzenledi.

Cumhurbaşkanı, yemeğe katılan diğer liderlerle sohbet etti.

04/12/2019 10:54