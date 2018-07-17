F1 2018 için klasik araçlar geliyor
Çıkışına yaklaşık olarak 1 aylık bir süre kalan F1 2018 için yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Şimdi de oyun içerisinde yer alacak olan klasik araçların listesi yayınlandı. İşte detaylar.
17/07/2018
Codemasters tarafından geliştirilen F1 2018’in raflardaki yerini almasın artık sayılı günler kaldı. PC, PlayStation 4 ve Xbox One için eş zamanlı olarak yayınlanacak olan F1 2018, eğer büyük bir aksilik olmazsa 24 Ağustos’ta satışa sunulacak.
Yapımcı ekip, oyunun çıkmasına az bir zaman kalmasından ötürü F1 2018 ile ilgili daha fazla bilgi paylaşmaya başladı. Kısa süre önce oyun dinamikleri hakkında bir paylaşım yapan Codemasters, şimdi de yapımda karşımıza çıkacak olan klasik araçları açıkladı. Söz konusu araç listesine aşağıdan göz atabilirsiniz.
1972 Lotus 72D
1976 Ferrari 312 T2
1976 McLaren M23D
1978 Lotus 79
1979 Ferrari 312 T4
1982 McLaren MP4/1B
2010 Red Bull RB6
2008 McLaren MP4-23
2007 Ferrari F 2007
2006 Renault R26
2004 Ferrari F2004
2002 Ferrari F2002
1998 McLaren MP4-13
1996 Williams FW18
1995 Ferrari 412T2
1992 Williams FW14
1991 McLaren MP4/6
1988 McLaren MP4/4
Dip not olarak şunu da belirtelim. F12018 Headline Edition’u ön sipariş ile satın alan kullanıcılar 2009 Brawn BGP-001 ve 2003 Williams FW25 araçlarına ekstra bir ücret ödemeden sahip olabilecekler. Oyunun diğer sürümlerini satın alanlar ise bahse konu araçları sonradan para karşılığı satın alabilecekler.