F1 2018 için klasik araçlar geliyor

Codemasters tarafından geliştirilen F1 2018’in raflardaki yerini almasın artık sayılı günler kaldı. PC, PlayStation 4 ve Xbox One için eş zamanlı olarak yayınlanacak olan F1 2018, eğer büyük bir aksilik olmazsa 24 Ağustos’ta satışa sunulacak.

Yapımcı ekip, oyunun çıkmasına az bir zaman kalmasından ötürü F1 2018 ile ilgili daha fazla bilgi paylaşmaya başladı. Kısa süre önce oyun dinamikleri hakkında bir paylaşım yapan Codemasters, şimdi de yapımda karşımıza çıkacak olan klasik araçları açıkladı. Söz konusu araç listesine aşağıdan göz atabilirsiniz.

1972 Lotus 72D

1976 Ferrari 312 T2

1976 McLaren M23D

1978 Lotus 79

1979 Ferrari 312 T4

1982 McLaren MP4/1B

2010 Red Bull RB6

2008 McLaren MP4-23

2007 Ferrari F 2007

2006 Renault R26

2004 Ferrari F2004

2002 Ferrari F2002

1998 McLaren MP4-13

1996 Williams FW18

1995 Ferrari 412T2

1992 Williams FW14

1991 McLaren MP4/6

1988 McLaren MP4/4

Dip not olarak şunu da belirtelim. F12018 Headline Edition’u ön sipariş ile satın alan kullanıcılar 2009 Brawn BGP-001 ve 2003 Williams FW25 araçlarına ekstra bir ücret ödemeden sahip olabilecekler. Oyunun diğer sürümlerini satın alanlar ise bahse konu araçları sonradan para karşılığı satın alabilecekler.