F1 Büyük Britanya Grand Prix'sini Sainz kazandı

İngiltere'nin Northamptonshire bölgesindeki 5,8 kilometrelik Silverstone Pisti'nde 52 tur üzerinden düzenlenen yarışa pole pozisyonundan başlayan Sainz, 2:17:50.311'lik derecesiyle bitiş çizgisini ilk sırada geçerken, kariyerinin ilk etap zaferine ulaştı.

Liderin 3.779 saniye sonrasında yarışı tamamlayan Red Bull takımın Meksikalı pilotu Sergio Perez ikincilik, liderin 6.225 saniye arakasındaki Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ise üçüncülük elde etti.

Olaylı geçen etabın ilk turunda, Alpha Tauri'den Yuki Tsunoda, Alpine'den Esteban Ocon, Mercedes'ten George Russell, Alfa Romeo'dan Guanyu Zhou ve Willams'tan Alexander Albon'un araçları kazaya karıştı. Russell, Albon ve Zhou'nun araçları, kaza sonrasında yarış dışı kaldı.

F1'den yapılan açıklamada, kaza sırasında aracı taklalar atan ve bariyerleri aşmasının ardından tribünlere çarparak durabilen Zhou dahil kazaya karışan bütün pilotların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

İlk turdaki kaza nedeniyle yarış, yaklaşık bir saatlik aranın ardından sıralama turları sonucuna göre yeniden başlatıldı. 10. turda Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, Sainz'i geçerek liderlik koltuğuna oturmasına rağmen aracının lastiğinde yaşadığı sorun nedeniyle bu derecesini koruyamadı ve yarışı 7. sırada bitirdi.

Yarışın sonlarına doğru Ocon'un aracı yolda kalınca, bir kez daha güvenlik aracı yarışa dahil oldu. Mücadelenin bu bölümünde lider konumda bulunan Ferrari sürücüsü Charles Leclerc ise diğer pilotların aksine pistte kalıp sert hamurlu lastiklere yarışmayı sürdürdü. Monakolu pilot, bu tercihinin ardından dördüncü sırada yarışı tamamlayabildi.

Pilotlar klasmanında Verstappen, 181 puanla liderliğini sürdürürken, takım arkadaşı Perez 147 puanla ikinci, Leclerc ise 138 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Sezonun 11. yarışı Avusturya Grand Prix'si 10 Temmuz'da yapılacak.

Büyük Britanya Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

Pilotlar:

1. Max Verstappen (Hollanda): 181 puan

2. Sergio Perez (Meksika): 147

3. Charles Leclerc (Monako): 138

4. Carlos Sainz (İspanya): 127

5. George Russell (Büyük Britanya): 111

Takımlar:

1. Red Bull: 328

2. Ferrari: 265

3. Mercedes: 204

4. McLaren: 73

5. Alpine: 67

Bu habere tepkiniz:



04/07/2022 11:14