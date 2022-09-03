F1 Hollanda Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in
03/09/2022
Verstappen, Kuzey Denizi kıyısındaki Zandvoort kasabasıyla aynı adı taşıyan, 4,2 kilometrelik pistte düzenlenecek yarışın sıralama turlarındaki 1 dakika 10.342 saniyelik derecesiyle ilk cebin sahibi oldu. 24 yaşındaki pilot, kariyerinin 17. pole pozisyonuna ulaştı.
Hollandalı sürücünün 0.021 saniye arkasındaki Charles Leclerc (Ferrari) 2'nciliği, pisti liderden 0.092 saniye yavaş turlayan Carlos Sainz (Ferrari) ise 3'üncülüğü elde etti.
72 turluk yarış yarın TSİ 16.00'da başlayacak.