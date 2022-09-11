F1 İtalya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Leclerc'in

F1 İtalya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Leclerc'in

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11/09/2022

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F1 İtalya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Leclerc'in

Leclerc, İtalya'nın Monza kenti yakınlarında bulunan 5,7 kilometrelik Autodromo Nazionale Monza pistinde düzenlenecek yarışın sıralama turlarında 1 dakika 20.161 saniyelik derecesiyle ilk cebin sahibi oldu.

Monakolu sürücünün 0.145 saniye arkasındaki Max Verstappen (Red Bull) 2'nciliği, pisti liderden 0.268 saniye yavaş turlayan Carlos Sainz (Ferrari) ise 3'üncülüğü elde etti.

53 turluk yarış yarın TSİ 16.00'da başlayacak.

Bu sezon şu ana kadar Max Verstappen (Red Bull) 10, Charles Leclerc (Ferrari) 3, Sergio Perez (Red Bull) ve Carlos Sainz (Ferrari) ise birer yarış galibiyeti elde etti.

11/09/2022 12:08
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TAGS: F1, İtalya, Grand Prix, Leclerc’in
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