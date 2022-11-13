F1 Sao Paulo Grand Prix'sinde sprint yarışının galibi Russell oldu

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 21. ayağı Sao Paulo Grand Prix'sinde sprint yarışını, Mercedes takımından Büyük Britanyalı George Russell kazandı.

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13/11/2022

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F1 Sao Paulo Grand Prix'sinde sprint yarışının galibi Russell oldu

Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki 4,3 kilometrelik Jose Carlos Pace Pisti'nde gerçekleştirilen sprint yarışı, 24 tur üzerinden yapıldı.

Russell, 30 dakika 11.307 saniyelik süresiyle sprint yarışında galip geldi. Büyük Britanyalı pilot, bu sonuçla pazar günü yapılacak yarışa ilk sırada başlama hakkı elde etti.

Ferrari'nin İspanyol pilotu Carlos Sainz liderin 3.995 saniye arkasında ikinci, bitiş çizgisine 4.492 saniye geride ulaşan Mercedes'ten Büyük Britanyalı Lewis Hamilton üçüncü oldu

Şampiyonluğu garantileyen Red Bull'dan Hollandalı Max Verstappen, müsabakayı 4. sırada tamamladı. Sprint yarışına pole pozisyonunda başlayan Haas'ın Danimarkalı sürücüsü Kevin Magnussen ise 8. sırayı aldı.

Sprint yarışında ilk 8'e giren sürücülere, 1'den 8'e kadar puan verildi.

Sao Paulo Grand Prix'sinde 71 tur üzerinden koşulacak yarış, TSİ 21.00'de başlayacak.

13/11/2022 10:54
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TAGS: F1, Sao, Paulo, Grand, Prix, Russell,
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