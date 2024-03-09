F1 Suudi Arabistan Grand Prix'sinde pole pozisyonu Max Verstappen'in oldu

ads ads ads ads
09/03/2024

ads
F1 Suudi Arabistan Grand Prix'sinde pole pozisyonu Max Verstappen'in oldu

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ikinci ayağı Suudi Arabistan Grand Prix'sine, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.

Cidde kentinde yer alan 6,1 kilometre uzunluğundaki Corniche Pisti'nde 50 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turlarında, 1.27.472'lik derece elde eden Verstappen, ilk cebin sahibi oldu.

Hollandalı sürücünün 0.319 saniye arkasında Monakolu Charles Leclerc (Ferrari) ikinci, liderin 0.335 saniye gerisinde Meksikalı Sergio Perez (Red Bull) ise üçüncü sırayı aldı.

Suudi Arabistan Grand Prix'si yarın saat 20.00'de koşulacak.

09/03/2024 11:33
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: F1 Suudi Arabistan Grand Prix’sinde pole pozisyonu Max Verstappen’in oldu
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.