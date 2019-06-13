GAÜ Drama ve Oyunculuk Bölümü yetenek sınavı 21 Haziran'da

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Sahne Sanatları Yüksekokulu Drama ve Oyunculuk Bölümü’nün KKTC vatandaşları için düzenleyeceği özel yetenek sınavı 21 Haziran cuma günü saat 14.00’te yapılacak.

Üniversiten verilen bilgiye göre, yetenek sınavı için 20 Haziran Perşembe günü mesai bitimine kadar başvuru kabul edilecek.

İki aşamada gerçekleştirilecek sınavda ve mülakatta başarılı bulunan öğrencilere yüzde 25 ile 100 arasında değişen oranlarda burs verilecek. Kontenjanlar 15 öğrenciyle sınırlı tutulacak.