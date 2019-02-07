HABER KIBRIS

Tornado İngiliz savaş uçakları Ağrotur Üssü’nden ayrıldı

Tornado İngiliz savaş uçaklarının, daha modern uçaklarla yer değiştirecek olması nedeniyle ayrıldığı bildirildi.

ads
07/02/2019

Tornado İngiliz savaş uçakları Ağrotur Üssü’nden ayrıldı

 Ağrotur Üssü’nde yaklaşık 40 senedir kullanılan Tornado İngiliz savaş uçaklarının, daha modern uçaklarla yer değiştirecek olması nedeniyle ayrıldığı bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, üste bulunan son 3 uçağın, Salı günü son uçuşunu gerçekleştirerek Norfolk’da bulunan Kraliyet Hava Kuvvetleri Marham Hava Üssü’ne indiğini yazdı.
 

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Tornado, haberkıbrıs, İngiliz, savaş, uçakları, Ağrotur, Üssü’nden, ayrıldı
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2018 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.