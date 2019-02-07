Tornado İngiliz savaş uçakları Ağrotur Üssü’nden ayrıldı
Tornado İngiliz savaş uçaklarının, daha modern uçaklarla yer değiştirecek olması nedeniyle ayrıldığı bildirildi.
07/02/2019
Ağrotur Üssü’nde yaklaşık 40 senedir kullanılan Tornado İngiliz savaş uçaklarının, daha modern uçaklarla yer değiştirecek olması nedeniyle ayrıldığı bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, üste bulunan son 3 uçağın, Salı günü son uçuşunu gerçekleştirerek Norfolk’da bulunan Kraliyet Hava Kuvvetleri Marham Hava Üssü’ne indiğini yazdı.