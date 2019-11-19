Sol Hareket, AKEL Ve TİP Ortak Deklarasyon Yayınladı

Örgütler, “Kıbrıs sorununa Kıbrıslıların ortak iradesine dayalı, Uluslararası Hukuk, BM kararları ve Üst Düzey Antlaşmalara uygun bir çözüm bulunması için yerel ve uluslararası tüm ilerici ve sol güçleri ortak mücadeleye” çağırdı.

Sol Hareket, Güney’den Emekçi Halkın İlerici Partisi (AKEL) ve Türkiye İşçi Partisi, 11-12 Ekim tarihlerinde Kıbrıs'ta gerçekleştirilen toplantı ve etkinlikler çerçevesinde hazırladıkları ortak deklarasyonu basın ve kamuoyu ile paylaştı.

Sol Hareket Basın Bürosu aracılığıyla yayınlanan deklarasyonda, Kıbrıslı Türk, Kıbrıslı Rum, Ermeni, Maruni ve Latin tüm Kıbrıs halkının barış içinde, tüm yabancı askerlerden ve üslerden arındırılmış, bağımsız, egemen, birleşik bir Kıbrıs’ta yeniden bir arada yaşamasının esas hedef olduğu belirtildi. Liderler arası müzakerelerin de, düzeyi düşürülmeden, bugüne kadar üzerinde uzlaşıya varılmış konulara saygı gösterilerek Crans Montana’da kaldığı yerden ve Guterres Çerçevesi temelinde bir an önce yeniden başlaması talep edildi.



19/11/2019 12:43