Şahali: Et ithalatı konusunda nihai karar vermedik

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Türkiye’den gelen suyun tarım da kullanılması ve et ithalatı konularında değerlendirmede bulundu.

BRT’de “2’ye 1” programına telefon aracılığıyla katılarak açıklama yapan Erkut Şahali, suyun tarımla buluşması ve barajdan tarım bölgelerine geçişi sağlamak için tünel inşaatının ilk adım olduğunu ve dün itibarıyla de tüneli kazacak makinelerin ülkeye getirildiğini söyledi.

Şahali, “Yaklaşık 3 yıl sürecek çalışma ile 5.7 kilometre uzunluğunda ve 4.2 kilometre çapında devasa bir tünel inşaa edilecek. Ve poroje ilerletilerek su sevkiyatına başlanacak. Ancak o aşamaya gelinceye kadar mevcut sulama altyapısı çalışmalarını sürdürüyoruz. Umuyorum ki bütünlüklü proje tamamlanıncaya kadar kuruma noktasına gelen kırmızı alarm veren Güzelyurt Ovasındaki 14 bin dönümlük Narenciye alanına suyu Ekim ayında kavuşturacağız. Ağustos ayı başında da yerel kaynaklarımızdan elde ettiğimiz suyu yaklaşık 6 bin dönümlük alana ulaştıracağız.”dedi.

Et ithalatı konusunda ise Şahali, bu konunun sıcak bir gündem olarak önlerinde durduğunu ancak nihai karar vermediklerini söyledi.

Şahali, ülkeye kaçak yollarla et sokulmaya çalışılıyor. Sadece üreticiyi yada sadece tüketiciyi düşünerek değil tüm tarafların ortak yararını düşünerek hareket ediyoruz. Henüz nihai karara varmadık. Bir başka konu ise fiyatlarımız yüksek bu da güneyden et alışverişi yapılmasını getiriyor. Bir müdahaleye ihtiyaç var ” dedi.

Bakan Şahali, canlı hayvan ithalatına ise oldukça mesafeli olduklarını ülkedeki tüm denetimlere rağmen yeni hastalıkların ülkeye girme riskini göz önünde bulundurduklarını belirtti.