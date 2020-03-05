KKTC'ye kanunsuz giriş yapan kişi tutuklandı

Suriye uyruklu 28 yaşındaki kişi dün Gazimağusa’da tespit edilerek tutuklandı.

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05/03/2020

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KKTC'ye kanunsuz giriş yapan kişi tutuklandı
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3 Mart Salı günü KKTC'ye kanunsuz giriş yapan Suriye uyruklu 28 yaşındaki kişi dün Gazimağusa’da tespit edilerek tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan alınan bilgiye göre, 03.03.2020 tarihinde, Suriye uyruklu B.B.(E-28)’nin, henüz tespit edilemeyen onaylanmış liman olmayan bir yerden KKTC’ye kanunsuz giriş yaptığı tespit edilmiştir.  Bahse konu şahıs 04.03.2020 tarihinde Gazimağusa’ da tespit edilerek tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

 

05/03/2020 11:51
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