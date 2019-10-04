Hindistan'dan şaşırtan açıklama: Yanlışlıkla kendi helikopterimizi düşürdük

Hindistan Hava Kuvvetleri Komutanı Rakesh Singh Bhadauria, Cammu Keşmir'de 27 Şubat'ta düşen ait Mi-17 tipi askeri helikopterin, bir Hint füzesiyle yanlışlıkla düşürüldüğünü ve bunun ‘büyük bir hata’ olduğunu belirtti.

Bhadauria, hava kuvvetlerinin olayla ilgili soruşturmayı tamamladığını, helikopterin Hint Hava Kuvvetleri’ne ait bir füzeyle vurulduğunun belirlendiğini ve iki subaya verilecek cezayla ilgili işlem başlatıldığını ifade etti.

Bhadauria, "Bunun büyük bir hata olduğunu kabul ediyoruz ve bu tür hataların gelecekte tekrarlanmaması için gerekli adımlar atılıyor" dedi.

04/10/2019 16:49